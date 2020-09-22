Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz

Doğu Akdeniz’de sahada Türkiye’den unutamayacağı bir tokat yiyen Yunanistan, hem yönetimi hem de medyasıyla tamamen çıldırmış durumda.

Ege adalarını silahlandırıp Meis adasına asker çıkaran Yunanistan, Türkiye’yi provokatif girişimlerine alet edemeyince daha da çirkefleşti.

Doğu Akdeniz meselesinin de görüşüleceği 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi öncesinde gerilimi arttımak isteyen Yunan tarafı hem siyasilerin ağzı hem de medya diliyle skandal girişimlerde bulunuyor.

Dün ABD'nin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığına ilişkin iddialarının temelinde yer alan Sevilla Haritası'nın 'hukuki bir önemi olmadığı' açıklamıştı.

ABD’den istediği yanıtı alamayan Yunanistan adeta çılgına döndü. Yunan medyasında Türkiye ile ilgili skandal haberler ve yazılar yayınlandı.

Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı provokasyon kokan "Erdoğan'ın Yunanistan'daki on hediyesi" başlıklı yazısında skandal yorumlarda bulundu.

Yunanistan için büyük fayda sağladı

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Çatışma Çözme Programı'nda da ders veren Katsimbras, "Yunan Donanması'nın modern tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiğini" iddia etti.

Kathimerini gazetesinde yayınlanan yazısında Katsimbras, Doğu Akdeniz krizinin Yunanistan için çok sayıda operasyonel, sosyal ve diplomatik fayda sağlandığını ileri sürdü.

Yunan donanmasının gerilimin arttığı Ege ve Akdeniz’de son aylarda gerçekleştirdiği tatbikat ve çalışmalarla önümüzdeki on yıl için yoğun deneyim ve bilgi birikimi kazandığını ileri sürerek "Donanmanın tüm yeni verileri analiz etme önceliğine sahip olması ve Türk tehdidi ile gelecekteki çatışmalar için sonuçlar çıkarabilmesi nedeniyle son derece önemlidir." dedi.

Katsimbras hezeyanlarına şu şekilde devam etti:

"Esasında kriz provaydı, bu nedenle Erdoğan'a deniz kuvvetlerinin zayıflıklarını her zamankinden daha fazla açığa çıkardığı için teşekkür etmeliyiz. Mürettebatımızın performansı, gerçek bir Türk tehdidi karşısında görev duygusu ve aynı zamanda Türk filosunun zayıflıklarının açığa çıkması, Yunan Donanması'nın ve genel olarak Silahlı Kuvvetlerin moralini yükseltti."

Yunan Donanması'nın, özellikle denizaltı karşıtı savaşta evrensel üstünlüğü bulunduğunu savunan Katsimbras, bu durumun Türk Donanması'nın moralini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Nikolas "Bu kriz, bize doğudan karşı karşıya olduğumuz gerçek, varoluşsal tehdidi hatırlattığı için toplumumuz için de çok önemliydi. Ege'deki gerginliğin Türk ordusu tarafından sürdürülmesini neredeyse pasif bir şekilde kabul ettiğimiz için bu yıllarca unutulmuş olabilir. Parti kimliğine bakılmaksızın toplumun Silahlı Kuvvetlere ve mevcut siyasi liderliğe desteği ulusal bir değerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan siyasetçilerin ırkçı ve düşmanca açıklamalarını görmezden gelen küstah Katsimbras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı saldırgan olmakla suçlayıp bunun Yunan yönetimine silahlanma kararlarını alması için gerekli siyasi sermayeyi sağladığını iddia etti.