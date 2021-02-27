Kuymak tarifi | Kuymak nasıl yapılır?

Muhlama, mıhlama gibi isimlerle de bilinen bu tarif, Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilmiş bir lezzettir. Adı ve yapılışı konusunda yöreden yöreye farklılık olsa da iki isimle de bu tarifin lezzetine doyum olmuyor. Peki, Kuymak nasıl yapılır? Kuymak tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?