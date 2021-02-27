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Kadın - Aile Kuymak tarifi | Kuymak nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kuymak tarifi | Kuymak nasıl yapılır?

Muhlama, mıhlama gibi isimlerle de bilinen bu tarif, Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilmiş bir lezzettir. Adı ve yapılışı konusunda yöreden yöreye farklılık olsa da iki isimle de bu tarifin lezzetine doyum olmuyor. Peki, Kuymak nasıl yapılır? Kuymak tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 14:30:00 -
Kuymak tarifi | Kuymak nasıl yapılır?

Kuymak tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı, 2 tepeleme yemek kaşığı mısır unu, 1 su bardağı su (oda ısısında olmalı), 1 kase kolot peyniri, 1/2 çay bardağı kaynar su, 1 silme tatlı kaşığı tuz

Kuymak nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını mümkünse bakır bir tavaya koyun ve yağ eriyip köpürünce üstüne mısır ununu ilave edin. 

Mısır ununun rengi dönene kadar kavurmanız gerekir. Daha sonra bir su bardağı suyu ve tuzunu ilave edin.

Suyu çekene kadar kavurmaya devam edin. Suyu iyice ektikten sonra içine kolot peynirini ekleyin.

Peynir tamamen eriyip, suyunu çekene kadar karıştırarak kavurmalısınız.

Peynir de eridikten sonra kaynar suyu ilave edin. Suyu çekip uzayan bir kıvam aldığında ocağın altını kısmalısınız.

Tereyağı hafifçe üstte biriktiği zaman bu kuymağınız hazır olduğu anlamına gelir. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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