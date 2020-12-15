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Aktüel Kuvvetli sağanak nedeniyle Kaş'ta 30 dekar sera alanı zarar gördü
Aktüel

Kuvvetli sağanak nedeniyle Kaş'ta 30 dekar sera alanı zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:33:42 -
Kuvvetli sağanak nedeniyle Kaş'ta 30 dekar sera alanı zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle Kaş ilçesinde 30 dekar sera alanı zarar gördü.

Antalya'da aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kent genelinde taşkın ve heyelanlar meydana geldi, bazı ev ve iş yerleriyle seraları su bastı.

Kaş ilçesinde de tarım arazileri ve seralar suyla doldu. Bu sabahtan itibaren sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte ilçede hasar tespit çalışmaları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Kızılağaç mahallerinde zarar gören ekili alanlar ve seralar incelendi.

Hasar tespit çalışmalarına katılan Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, gazetecilere, ilçede yağış nedeniyle 30 dekarlık sera alanının zarar gördüğünü söyledi. Çalışmalara yarın da devam edileceğini bildiren Süer, yağış nedeniyle zarar gören sera alanı miktarında artış olacağını öngördüklerini kaydetti.

Bu arada, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gün boyu aralıklarla hafif şekilde devam eden yağış, bu akşam etkisini yitirecek. Bölge genelinde pazartesi gününe kadar yağış beklenmiyor.





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