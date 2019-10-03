Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarında karşılıklı yatırımları artırma hedefi doğrultusunda Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile biraraya geldi. Bakan Varank, Kuveyt’in kurmayı planladığı sanayi bölgelerine dair görüşmeler yapıldığını belirterek, ‘’Burada iş birliğine gitmemizin oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” dedi.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ise Kuveyt’in, sanayi alanında belli bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı ve ‘’Türkiye ile kıyasladığımız zaman hem nicel hem nitel olarak çok farklılık var’’ tespitinde bulundu. El Roundan, ‘’Sanayi ve ticaret alanında ilişkilerin gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşa etmeyi düşündüğümüz sanayi bölgelerinin tüm dünyaya hizmet etmesini ve sizinle aynı perspektife sahip olmasını isteriz” diye konuştu.

Yatırımda ikinci adres

Türkiye, Kuveyt’e en çok yatırım yapan ikinci ülke olurken, Kuveytlilerin de Orta Doğu bölgesinde en fazla yatırım yaptığı ülkeler arasında Türkiye yer alıyor.

Türk firmalarının Kuveyt’e yönelik yatırımları güçlenerek devam ederken; Türkler, havaalanı projesinin çalışmalarında büyük rol oynuyor.