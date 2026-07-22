  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu cephesinden ayrılığa olay yorum! Şutlan Özgür’e bomba gönderme Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor Türkiye icat çıkaranların ülkesi! Bakan Kacır: Bilgi, teknoloji, inovasyon... Her alanda büyük yol katettik Teröristbaşı Öcalan'dan yeni çağrı Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Dünya Kuveyt’te İHA alarmı
Dünya

Kuveyt’te İHA alarmı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kuveyt’te İHA alarmı

Kuveyt ordusu, İran’dan geldiği belirtilen insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklanabileceğini bildirdi.

Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke hava sahasına yönelen İHA tehdidine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran İHA’larının saldırılarına karşı koyduğu belirtildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olası patlama seslerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!
Gündem

Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor!

CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı kesinleşen CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün son kez CHP kürsüsünde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kıl..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23