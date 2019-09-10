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Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü

Banka, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonların biri olan İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Sepetim uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü- Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir:- "2017 yılında hayata geçirdiğimiz Sepetim uygulaması, Türkiye'deki bankacılık sektöründe bir ilk. Tüm çalışma arkadaşlarımızın standart yan haklardan yararlanması yerine herkesin kendi yan haklarını ihtiyaçları doğrultusunda kendisinin belirleyebileceği bir ortam oluşturduk"

10 Eylül 2019 Salı 16:19
Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına mükemmeliyet ödülü

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli organizasyonların biri sayılan İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Sepetim uygulamasıyla altın ödüle değer görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, geliştirdiği uygulamalarla yurt içinde ve dışında ödül almaya devam ediyor.

Banka, son olarak, uluslararası danışmanlık şirketi Brandon Hall İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri'nde (Human Capital Management Excellence Awards), "En İyi Yan Haklar" kategorisinde Sepetim uygulamasıyla altın ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 2017 yılında hayata geçirdikleri Sepetim uygulamasının, Türkiye'deki bankacılık sektöründe bir ilk olduğunu hatırlattı.

Demir, "Kuveyt Türk olarak, genç bir çalışan kitlemiz var ve özellikle bu kuşağın ihtiyaçları önceki kuşaklara göre oldukça değişkenlik gösteriyor. 'İhtiyaçlar farklıyken yan haklar nasıl aynı olabilir?' düşüncesinden hareketle Sepetim uygulamasını geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Sepetim uygulamasının çalışanların bütçeleriyle oluşturulduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza ulaşım yardımı, yabancı dil tazminatı, kıyafet yardımı gibi hakları dilediklerinde vazgeçerek oluşturdukları bütçeyle ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim, seyahat, teknoloji gibi alanlarda sunduğumuz seçeneklerde kullanabilme ya da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktararak tasarruf etme imkanı sağladık. Böylece tüm çalışma arkadaşlarımızın standart yan haklardan yararlanması yerine herkesin kendi yan haklarını ihtiyaçları doğrultusunda kendisinin belirleyebileceği bir ortam oluşturduk. Türkiye'deki örneklerinden farklı olarak kurum maliyet avantajını da çalışanların bütçelerinde kullanabilecekleri düzeyde bir sistem geliştirmesi yaptık. Üstelik bir ilke daha imza atarak sistemi tamamen kendi yazılımımız olan BOA bankacılık sistemi üzerinden kurduk ve kişiye özel bütçe hesaplaması yapılabilmesini sağladık."

Çalışanların uygulamaya katılımı ve memnuniyet oranının her geçen yıl arttığını vurgulayan Demir, bu alandaki başarılarının, dünya çapında ve alanının en prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırılmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Brandon Hall tarafından düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri töreni, Şubat 2020'de ABD'de gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:19
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