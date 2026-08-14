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Ekonomi Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!
Ekonomi

Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kuveyt Türk’ün aktifleri 1,60 trilyon TL’ye ulaştı!

Kuveyt Türk, 2026’nın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Kullandırdığı fonları yıllık yüzde 38 artırarak 799 milyar TL’ye çıkaran banka, 1,60 trilyon TL’lik konsolide aktif büyüklüğe ulaştı. Toplam fonlama tabanı 1,24 trilyon TL’ye yükselirken, özkaynak kârlılığı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artışla 799 milyar TL’ye ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü ise 1,60 trilyon TL olarak gerçekleşti. 

Katılım finans prensipleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk’ün toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 1,24 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründeki güçlü konumunu korurken, katılım finans kuruluşları arasındaki öncü rolünü sürdürdü.

 

 

“Sürdürülebilir büyüme odağımızı koruyoruz”

2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti: “2026 yılının ikinci çeyreğinde, küresel ekonomideki belirsizlikler ve dalgalanmalara rağmen katılım finans sektörünün dinamik yapısı sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Sıkılaşma politikalarının ve dezenflasyon sürecinin şekillendirdiği bu dönemde, risk yönetimi disiplinimizden ödün vermeden reel sektörü, üretimi ve ihracatı desteklemeye öncelik verdik. Yılın ikinci çeyreğinde 1,60 trilyon TL konsolide büyüklüğe ulaştık. İlk yarıyıl finansal sonuçlarımız, katılım finans ilkelerine bağlı kalarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerin ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin somut bir karşılığını oluşturuyor. Yılın ikinci yarısında da müşterilerimize ve paydaşlarımıza değer sunmaya, dijitalleşme yatırımlarımızla kesintisiz hizmet vermeye, katılım finans sektöründe öncü rolümüzü pekiştirerek müşterilerimiz için güvenilir ve çözüm odaklı bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”

 

2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Kuveyt Türk

• 2026 yılının ilk yarısında kullandırılan fon büyümesi yüzde 38 düzeyinde gerçekleşti.

• Donuk alacaklar oranı yüzde 2,94 seviyesinde gerçekleşti.
 • Toplam fonlama tabanı 1,24 trilyon TL seviyesine ulaştı.
 • Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 61 oldu.
 • Yıllıklandırılmış ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti.
• Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,86 olarak gerçekleşti.

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