Patentte yükseliş, sırada küresel değer var! Türkiye’nin asıl hedefi belli oldu! Yarış şimdi başlıyor!

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patent başvurularındaki yükselişin Türkiye adına olumlu bir tablo ortaya koyduğunu ancak küresel teknoloji rekabetinin geldiği noktada bu artışın tek başına yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi: "Yerli patent başvurularındaki artış, sınai mülkiyet hakları bilincinin geliştiğini ve Ar-Ge yatırımlarının daha fazla çıktıya dönüşmeye başladığını gösteriyor. Bu, Türkiye açısından son derece değerli bir gelişme. Ancak küresel rekabetin geldiği noktada yalnızca başvuru sayılarını artırmak yeterli değil. Bugün teknolojiye yön veren ülkeler, ürettikleri bilgiyi koruyabilen, bunu ticarileştirebilen ve uluslararası pazarlarda değer oluşturabilen ülkeler. Türkiye'nin de önündeki en önemli hedef, patent üreten bir ülke olmanın ötesine geçerek patentten ekonomik değer üreten ülkeler arasında yer almak olmalı."