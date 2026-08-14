Patentte yükseliş, sırada küresel değer var! Türkiye’nin asıl hedefi belli oldu! Yarış şimdi başlıyor!
Türkiye'de 2026 yılının ilk altı ayında yerli patent başvurularında, 2025'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 31,2'lik artış kaydedildi. Bu artış sınai mülkiyet hakları ekosisteminin gelişmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, bu ivmenin önemli olduğunu ancak küresel teknoloji rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşabilmek için patent sayısındaki artışın nitelikli üretim, ticarileşme ve uluslararası koruma stratejileriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.