Kuveyt Türk’ten faizsiz finansal kiralama hizmeti

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, faizsiz hizmetlerine bir yenisini ekledi. Kuruluş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Borsa İstanbul’la faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) endeksli leasing finansmanını kullanıma sundu.

Oranları Borsa İstanbul belirliyor

Söz konusu leasing finansmanı, yerli para birimiyle borçlanmak isteyen müşterilere hitap ediyor. Aylık taksitler halinde düzenlenecek orta ve uzun vadeli ayrıca değişken maliyetli alternatif finansal kiralama ürünü olarak öne çıkıyor. TLREFK oranları günlük olarak Borsa İstanbul tarafından belirleniyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 30 yılı aşkın süredir seçkin finansal ürünlerini ve hizmetlerini müşteri memnuniyetini odaklarına alarak hem kurumsal hem ticari hem de bireysel müşterileriyle buluşturduklarını belirtti.

Ciddi adımlar atılacak

Müşterilerine önemli bir fayda sunan leasing (finansal kiralama) sektöründe ikinci sıraya yerleştiklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti: “Bu alanda geleceğe yönelik çok ciddi adımlar atmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak katılım finans alanında ilk kez TLREFK’ya endeksli orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini başlattık. Piyasada günümüz koşullarında TL krediye uygun vade seçenekleriyle ulaşmakta birtakım zorluklar yaşanabiliyor. Bu yeni hizmetimizle müşterilerimize orta ve uzun vadeli TL finansmanı kullandırabiliyoruz. Tabii ürünün değişken maliyetli olması ve gelecek taksitlerin öngörülebilir olmaması kullanıcılar için finansal okuryazarlık gerektiriyor. Bu nedenle TLREFK kapsamında leasing finansmanı kullanmak isteyen müşterilerimizin iyi bir planlama yapması gerekiyor. TLREFK konusunda karşılıklı bilgi alışverişiyle müşterilerimize her türlü desteği vermeye hazırız.”

Getiri oranını ifade ediyor

TLREFK’da leasing işlemlerinde alınan referans oranı, katılım finans kuruluşlarının kredi, likidite veya diğer risklerin en az olduğu koşullar altında TL borç alma/verme getiri oranını ifade ediyor. TLREFK, katılım finans kuruluşlarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık yahut karşılaştırma ölçütü olarak kullanılacak TL kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik oluşturuldu. TLREFK, Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdüyle satım, geri satım taahhüdüyle alım işlemlerindeki faizsiz enstrümanlara göre getiri oranı kullanılarak hesaplanıyor. TLREFK kuralları, Borsa İstanbul ve TKBB temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından faizsiz finans prensiplerine göre oluşturuldu.