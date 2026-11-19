Kuveyt Türk çalışanları, 48. İstanbul Maratonu’nda KAÇUV yararına koşarak kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin yanında oldu. Kuveyt Türk gönüllülerinin katkılarıyla vakıf için yaklaşık 178 bin TL bağış toplanırken, Kuveyt Türk “En Fazla Bağış Miktarına Ulaşan Kuruluşlar” arasında üçüncü sırada yer aldı.

Maratondaki iyilik koşusunun yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda kalıcı katkılarını da sürdüren Kuveyt Türk, KAÇUV tarafından yürütülen “Umutlu Kart” projesine de destek verdi. Kanser tedavisi gören çocukların ailelerinin gıda, hijyen ve benzeri temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan proje kapsamında yapılan 1 milyon 620 bin TL’lik katkıyla, 100 ailenin bir yıl boyunca temel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân sağlandı.

“Bizim için çok kıymetli”

Gerçekleştirilen anlamlı iş birliği ve bağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, şunları kaydetti: “Kuveyt Türk olarak toplumsal fayda üretmeyi ve ihtiyaç sahiplerinin yanında durmayı kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla 48. İstanbul Maratonu’nda gönüllü çalışma arkadaşlarımızla birlikte Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) için koşarak en fazla bağış miktarına ulaşan kurumlar arasında üçüncü sırada yer almanın mutluluğunu yaşadık. Ancak desteğimizi yalnızca maratonla sınırlı tutmayarak, tedavi sürecindeki çocuklarımızın ailelerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan ‘Umutlu Kart’ projesine de dahil olduk ve 100 ailemizin bir yıllık temel ihtiyacını üstlendik. Çocuklarımızın ve ailelerinin zorlu tedavi süreçlerinde yanlarında olmak, onların umutlarını güçlendirmek ve yaşamlarına dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde de gönüllülüğü, dayanışmayı ve sosyal faydayı merkeze alan projelerle toplumumuza katkı sunmaya devam edeceğiz.”