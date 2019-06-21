Kuveyt Türk TradePlus’la piyasalar 24 saat cepte Katılım bankası Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus’la fon, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını tek platformda cebe taşıyor.

Katılım bankası Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus’la fon, döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını tek platformda cebe taşıyor. Uygulama, hafta içi her gün 24 saat boyunca piyasaları izleyip işlem yapma imkânı sunuyor. Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Albayrak, TradePlus’la tüm faizsiz yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını belirtti. Uygulamayı geliştireceklerini vurgulayan Albayrak, müşterilerinin sermaye ve emtia piyasalarında daha geniş ürün yelpazesine daha kolay bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydetti.

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