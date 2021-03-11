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Ekonomi Kuveyt Türk prestij eserler serisine “Sanatın ve Sanatkârın İzinde” kitabını ekledi
Ekonomi

Kuveyt Türk prestij eserler serisine “Sanatın ve Sanatkârın İzinde” kitabını ekledi

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak eserler bırakmak amacıyla kültür sanat hayatına yönelik yeni kitaplar yayımlamaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:01:00 -
Kuveyt Türk prestij eserler serisine “Sanatın ve Sanatkârın İzinde” kitabını ekledi

Kuveyt Türk’ün, kadim medeniyetimizin kültürel mirasına sahip çıkmak gayesiyle yayın hayatına kazandırdığı yeni prestij eseri ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ oldu. Araştırmacı-yazar İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan kitabının temelini, Kuveyt Türk Özel Bankacılık kültür-sanat portalında yayınlanmak üzere Ethem Gören’in sanatkâr ve zanaatkârla bugüne kadar yaptığı 240’ın üzerindeki mülakat ve yazıları oluşturuyor.

Amacımız hayatı güzelleştirmek

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, eser hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sanatçılarımız yüzyıllardır süren geleneği ihyâ ederken, bizlere düşen görev, bu sanatları hayatımızın bir parçası kılarak sanatın ve sanatçı emeğinin devamını sağlamak, hayatımızı estetikle güzelleştirmek ve bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

Örnek çalışma

Kadim geleneğimizden beslenerek günümüze ulaşan sanat ve zanaat dallarının gelişmesini, kökleşmesini, yaygınlaşmasını ve gündelik hayatta daha çok yer almasını önemsediklerini ifade eden Ufuk Uyan, “Bu anlayışla hareket ederek, Sanatın ve Sanatkârın İzinde eserini kültür sanat dünyamıza kazandırdık. Bu eserimizle, kadim geleneğimizi yansıtan 30 sanat ve zanaat dalını günümüz insanımızın gündemine yeniden taşıyoruz. Sanatın ve sanatkârın izini titizlikle takip ederek bu kıymetli çalışmayı hazırlayan İbrahim Ethem Gören Bey başta olmak üzere eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu müstesna esere Kuveyt Türk’ün internet sitesinden e-kitap formunda erişilebileceği bilgisini tüm kitapseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, kültür sanata gönül veren herkese keyifli okumalar dilerim” diye konuştu.

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