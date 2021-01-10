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Ekonomi Kuveyt Türk, IBAN’sız 7/24 para transferini başlattı
Ekonomi

Kuveyt Türk, IBAN’sız 7/24 para transferini başlattı

Kuveyt Türk, Merkez Bankası’nın yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST ve Kolay Adresleme Sistemi’nin tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 17:42:00 -
Kuveyt Türk, IBAN’sız 7/24 para transferini başlattı

Kuveyt Türk müşterileri, dün itibarıyla cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-posta bilgileriyle tanımlayabildikleri Kolay Adres ile 7 gün 24 saat anlık ve ücretsiz şekilde para transferi yapabiliyor.

“Kısa sürede hayata geçirdik”

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Yurt içinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başladı. Kuveyt Türk olarak pilot kuruluşlar arasında yer aldık. Sistem üzerinde yoğun şekilde çalıştık ve TCMB’nin yönergesi doğrultusunda kısa sürede uygulamayı önce çalışanlarımızın ardından müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi. Oral, “Sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapımız sayesinde Cebe Para Gönder, QR Kodla Para Gönder/Al gibi inovatif uygulamaları müşterilerinin hizmetine sunan bir finans kuruluşu olarak, TCMB’nin sağladığı bu uygulamayı da hızla hayata geçirmiş olduk. Artık dileyen herkes, IBAN bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok daha kısa sürede yapabiliyor. Dijital dönüşümde ‘rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışından ödün vermeden, müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu

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