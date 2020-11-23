Kuveyt, Irak işgali sırasında tutuklanan 7 kişinin kimlik tespitine ulaştı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait geçen eylül ayında teslim aldığı 21 kişinin kemiklerinden, 7'sinin kimlik tespitine ulaştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Esir ve Kayıp İşleri Komitesi Başkanı Rabi el-Adsani, basına yaptığı açıklamada, "Irak'tan kalıntıları teslim alındıktan sonra yapılan genetik parmak izi analizi sonrası şehitlerin kimlik tespiti yapılmıştır." ifadesine yer verdi.

Adsani, kimliği tespit edilen edilen 7 kişinin isimlerini, "Meşal el-Halifi, Berces el-Halidi, Salim ve Halid ed-Dusari, Velid el-Ciran, Munzir es-Seyf ve Hüseyin el-Kabandi" olarak açıkladı.

Adsani, söz konusu 7 kişinin, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında tutuklananlardan olduğunu belirtti.

Eylül ayında Bağdat'taki Kuveyt Büyükelçiliği, Irak hükümetinden, 1990 işgali sırasında tutuklu olduğu söylenilen Kuveytli 21 kayıp kişinin kalıntılarını teslim alarak, özel bir uçakla Kuveyt'e nakletmişti.

Kuveytli esirlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Kızılhaç bünyesinde oluşturulan üçlü komisyon, Kasım 2018'de Irak'ın güneyinde kalıntılar bulunduğunu açıklamıştı.

Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

- Ne olmuştu?

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de, ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.



