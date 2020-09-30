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Aktüel Kuveyt Emiri'nin naaşı ABD'den ülkesine getirildi
Aktüel

Kuveyt Emiri'nin naaşı ABD'den ülkesine getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:39:45 -
Kuveyt Emiri'nin naaşı ABD'den ülkesine getirildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşı ABD'den Kuveyt'in başkentine ulaştı.

Kuveyt devlet televizyonunda yer alan habere göre, Emir Sabah'ın naaşı ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak başkent Kuveyt'teki El-Emiri Havaalanı'na iniş yaptı.

Naaşın karşılanmasında Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başta olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri ve emirler yer aldı.

Cenaze alayının, namazın kılınması için Havalli ilindeki Bilal bin Rabah Cami'ne geçmesi bekleniyor.

Güvenlik güçleri, havaalanı ve Bilal bin Rabah Cami çevresindeki ana caddeler ile meydanlarda güvenlik kordonu oluşturdu.

Kuveyt Emirlik Divanı, gün içerisinde yaptığı açıklamada Kuveyt Emiri Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleceğini belirtmişti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulu'nun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83), bugün meclis önünde yemin ederek görevine başladı.

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