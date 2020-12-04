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Aktüel Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carallah, gelişmelerin Körfez krizinde nihai anlaşmaya işaret ettiğini açıkladı
Aktüel

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carallah, gelişmelerin Körfez krizinde nihai anlaşmaya işaret ettiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:02:42 -
Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carallah, gelişmelerin Körfez krizinde nihai anlaşmaya işaret ettiğini açıkladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin ilan ettiği verimli görüşmelerin Körfez krizinin çözümü için nihai bir anlaşmaya işaret ettiğini söyledi.

Carallah Kuveyt televizyonuna yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderlerini Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır es-Sabah tarafından açıklanan bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Es-Sabah'ın açıkladığı gelişmenin "Kardeşler arasında 3 yıldan fazladır yaşanan krizin çözümü konusunda nihai anlaşmaya işaret ettiğini" belirten Carallah, "Bu anlaşma ile hepimizin beklediği ve arzuladığı körfez dayanışmamızı ve ortak Körfez birliğimizi güçlendirmeyi başaracağız." dedi.

Carallah "Bugün bu başarıya ihtiyacımız olduğuna şüphe yok, çünkü bu anlaşma sayesinde etrafımızı saran zorluklar ve tehlikelerle karşı durabiliriz." diye konuştu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bunun önemli bir adım olduğunu belirterek "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz. Kardeş Kuveyt'e krizin başlangıcından beri yaptığı ara buluculuk için teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda ABD'nin gösterdiği çabaları da takdir ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." demişti.

- Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.


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