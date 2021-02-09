Kuver ücreti nedir? Kuver ücreti neden alınır?

Genel olarak restoranlarda ve yemek işi ile uğraşanlardan duyduğumuz kuverin bir ücret olduğu bilinir. Fakat kuver, neyin ücreti, kuver ücreti ne zaman alınır? Kuver niçin alınır? Merak edilen konulardan bir tanesidir.

Kuver nedir?

Restoranlarda masanın üstünde genel olarak bir örtü, kaşık, çatal, bıçak ve bardak bulunur. Bunun haricinde zaman zaman değişkenlik gösterebilen şamdan gibi masa üstü aksesuarları bulunabiliyor.

Daha şık bir görünüm sağlayan bu aksesuarlar, servise dahil edildiği için bir ücret talep edilir. Bu ücretin adına da kuver ücreti denilmektedir.

Kuver ücreti neden alınır?

Restoranlarda kuver ücreti istendiği takdirde müşteriler bu ücretin ekmek ve su için alındığını düşünebilir. Fakat kuver ücreti restoranların müşteri başına aldığı ekstra ücret olarak bilinir. Bu ücret; soslar, masa aksesuarları gibi malzemeleri kapsar.