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Kutuplardaki son manyetik alan yer değişimi 22 bin yıl sürmüş

Dünyanın kutup bölgelerinde eski zamanlarda meydana gelen son manyetik alan yer değişiminin 22 bin yıl sürdüğü bildirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:38
Kutuplardaki son manyetik alan yer değişimi 22 bin yıl sürmüş

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin volkanik kayıtlar üzerinde yaptığı araştırma, 780 bin yıl önce Taş Devri sırasında kutup bölgelerinde manyetik alanların yer değiştirmesi sürecinin 22 bin yıl sürdüğünü ortaya koydu. 

Araştırmada, manyetik alanların son yer değişimi sırasında patlayan volkanlardan çıkan lavın akış sırasının dayanak alındığı ve bu sürecin 22 bin yıl devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Bilim insanları daha önce manyetik alanların yer değiştirmesi sürecinin bin ila 10 bin yıl devam ettiğini düşünüyordu.

Dünyanın kutup bölgelerindeki manyetik alanlar, son iki buçuk milyar yılda onlarca kez yer değiştirdi, güneydeki kuzeye, kuzeydeki güneye geçti.

Araştırma ekibinin lideri Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde Jeofizik Profesörü Bradley Singer, "Yer değişiminin çok daha karmaşık olduğunu ve Dünya'nın dış çekirdeği içinde sanılandan daha önce başladığını tespit ettik." dedi.

Kutup bölgelerinde manyetik alanların yer değişimi, Dünya'nın dönen dış çekirdeğinde demir molekülleri ters yöne gitmeye başladığında meydana geliyor. Yer değişimi sürecinde Dünya'yı radyasyondan koruyan manyetik alanlar zayıflıyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:38
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