"Kütüphane Şehri" ile çocuklar kitapla buluşuyor

Türkiye Yayıncılar Birliği ile Kütüp-Anne Platformu tarafından hayata geçirilen projeyle her çocuk bir kitap, her kat bir raf, her bina bir kitaplık olarak düşünülerek şehirlerin dev bir kütüphaneye dönüştürülmesi hedefleniyor - Kütüphane Şehri Proje Koordinatörü Merve Yavuzdemir: - "Amacımız çocuklara bir bütünün parçası olduklarını hissettirmek, apartman kitaplığı oluşturmak için teşvik etmek, kendi aralarında kitap değiş tokuşu yapabilmelerini sağlamak"