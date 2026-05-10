BİM'de dev indirim haftası! Aktüel kataloğu yayınlandı, araç bakımından mutfağa her şey yarı fiyatına!
BİM 15 Mayıs 2026 Cuma günü kapılarını dev fırsatlarla açıyor! Araç sahiplerinden ev hanımlarına kadar herkesin radarında olan yeni aktüel kataloğunda; Kumtel Cam Set Üstü Ocak 3.490 TL, Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL ve Fakir Blovax Araç İçi Süpürge 2.250 TL gibi kaçırılmayacak ürünler başı çekiyor. Özellikle Motosiklet tutkunları için kask aksesuarlarından kilide, ev temizliği için teleskobik fırçalardan pazar arabasına kadar onlarca çeşit ürün raflardaki yerini alacak.
BİM yeni haftanın aktüel katalogları yayımlandı. 12-15 Mayıs BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Satışa sunulacak ürünler arasında Sürgülü Aspiratör, Motosiklet Kilidi, Zincir Temizleme Fırçası, Cam Set Üstü Ocak, 70 L XXL Midi Fırın, Teleskobik Elektrikli Fırça, Basınçlı Halı Yıkama Makinesi, Blovax Araç İçi Süpürge, Şarjlı Araç Yıkama Tabancası, Basınçlı Araç Köpük Pompası, Cilalı Oto Şampuanı, Cam Suyu Yazlık, Araç İçi Güneşlik Şemsiye, Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte satışa sunulacak ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...
- Solo Tuvalet Kağıdı 48'li 349 TL
- Solo Kağıt Havlu 16'lı 199 TL
- Vanish Multipower 169 TL
- Asperox 2x1000 ml 189 TL
- Solo Yüzey Temizlik Havlusu 74 TL
- Quickdish Telli Bulaşık Süngeri 95 TL
- Quickdish Temizlik Bezi 32,50 TL
- Quickdish Cam Bezi 59 TL
- Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 34 TL
- Viking Technopower Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49 TL
- Sparx Diamond Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 40'lı 239 TL
- Blume Peçete 30x30 cm 42,50 TL
- Miss Soda Plus 500 gr + Arap Sabunu 1 Litre 119 TL
- Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 33,50 TL
- Protex Kraft Pişirme Kağıdı 39,50 TL
- Macromax Battal Boy Çöp Torbası 69 TL
- Macromax Buzdolabı Poşeti 59 TL
- Macromax Streç Film 100 metre 129 TL
- Queen Desenli Peçete 19,50 TL
- Pofu Islak Havlu 25 TL
- Duru Katı Sabun 4x90 gr 72,50 TL
- Nivea Serum Etkili Vücut Losyonu 170 ml 189 TL
- Nivea Derma Skin Clear Yüz Temizleme Jeli 150 ml 155 TL
- Nivea Derma Skin Clear Tonik 200 ml 155 TL
- Peros Sıvı Sabun 2,94 Litre 99 TL
- Zühre Ana Bromelain Şurubu 250 ml 225 TL
- Ülker Laviva Hindistan Cevizi Dolgulu Bar 35 gr 23 TL
- Cipso Patates Cipsi 125 gr 44,50 TL
- Fellas Nohut Cipsi 50 gr 49 TL
- List Çiğ Fındık 300 gr 249 TL
- Doğuş Dökme Siyah Çay Kırmızı Dem 5000 gr 1.099 TL
- Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 330 ml 19,50 TL
- Nescafe Hazır Kahve Çeşitleri 148 TL
- Pepsi Zero Sugar Gazlı İçecek Kola 4x1 Litre 169 TL
- Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 Litre 169 TL
- Wafer Master Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 6 gr x 108 adet 249 TL
- Nestle Coımor Vişneli Dolgulu Bitter Tablet Çikolata 225 gr 139 TL
- Patislove Tablet Çikolata 100 gr 99 TL
- Delly Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 gr 39 TL
- Wefood %100 Yer Fıstığı Ezmesi 300 gr 179 TL
- Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr 955 TL
- Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL
- Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 189,50 TL
- Akpınar Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik Jersey Peyniri 500 gr 229 TL
- İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 329 TL
- Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 399 TL
- Yörsan Tost Peyniri 1000 gr 299 TL
- Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 219 TL
- İçim Labne 3x180 gr 159 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 72,50 TL
- Torku Ayran 1 Litre 45 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 48,50 TL
- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 175 TL
- Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL
- Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL
- Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL
- Banvit Bütün Piliç 79 TL
- İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 85 TL
- Yocrush Danone Çilek Aromalı Meyveli Yoğurt 39,50 TL
- Akdo Sade & Bal Badem 680 ml/500 gr 185 TL
- Adora Lokmalık Antep Fıstıklı 100 ml 99 TL
- Segway Ninebot ZT3 Pro Scooter 57.900 TL
- Segway Ninebot E3 Pro Scooter 28.500 TL
- Modern Tripod Lambader 2.490 TL
- Sehpalı Metal Lambader 2.490 TL
- Homedius Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.790 TL
- Homedius Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 7.990 TL
- Kumtel Inverter Klima 12000 BTU 24.500 TL
- Kumtel Inverter Klima 18000 BTU 33.500 TL
- FujiPlus 18000 BTU Inverter Klima 33.500 TL
- FujiPlus 12000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
- Keysmart 12000 BTU İnverter Klima 24.500 TL
- Daewoo 12000 BTU Klima 24.500 TL
- Dijitsu 12000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
- Dijitsu 18000 BTU Inverter Klima 33.500 TL
- Kumtel Buz Makinesi 5.750 TL
- Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL
- Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL
- Kumtel Tavan Vantilatörü 799 TL
- Kumtel 7000 BTU Portatif Klima 9.900 TL
- Insta360 X3 Aksiyon Kamerası 15.990 TL
- RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL
- Prozone Motosiklet Intercom Sistemi 2.750 TL
- İmex Duocam 4K Aksiyon Kamerası 2.750 TL
- MotoWare Kablosuz Kompresör Powerbank ve Işıkdak 1.990 TL
- MotoWare Titreşim Engelliyicili Telefon Tutucu 590 TL
- MotoWare Disk Fren Kilidi 590 TL
- MotoWare Kask Kedi Kulak Süsü 139 TL
- MotoWare Motosiklet Brandası 490 TL
- MotoWare Motosiklet Sele Brandası 119 TL
- MotoWare 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 40x40 cm 299 TL
- North Pacific Motosiklet Sırt Çantası 1.990 TL
- North Pacific Çok Amaçlı Motosiklet Çantası 2.450 TL
- Gp Motosiklet Deflektörü Universal 990 TL
- Gp Motosiklet Telefon Tutucu Titreşim Engelleyici 790 TL
- Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti 890 TL
- Polosmart Araç İçi Mini Soğutucu 2.490 TL
- AutoWare Araç İçi Kamera Dashcam 990 TL
- AutoWare Carplay 2.790 TL
- AutoWare Araç Wirelles Adaptör 229 TL
- Autoware Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası 1.190 TL
- Autoware Araç Uyarı Işığı 229 TL
- Autoware Araç İçi Led Göz 399 TL
- Autoware Araç İçi Kapı Aydınlatma 349 TL
- Autoware Araç Bel Desteği 99 TL
- Autoware Hasır Minder 349 TL
- Autoware Araç Direksiyon Güneşlik 129 TL
- Autoware Metalize Güneşlik 130x60 cm 229 TL
- Autoware Makaralı Güneşlik 349 TL
- Fakir Blovax Araç İçi Süpürge 2.250 TL
- Sgs Basınçlı Yıkama Makinesi 5.490 TL
- AutoWare Şarjlı Araç Yıkama Tabancası 1.250 TL
- AutoWare Araç İçi Organizer Askı 99 TL
- AutoWare Araba Temizlik Fırçası 349 TL
- AutoWare Araba Koltuk Arkası Organizer 229 TL
- Araç İçi Hava Nemlendirici 229 TL
- AutoWare Araç Detay Temizleme Fırçası 99 TL
- AutoWare Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 43x61 cm 229 TL
- AutoWare Araç İçi Bagaj Organizer 349 TL
- AutoWare Çok Kullanışlı Organizer 229 TL
- Sisus Basınçlı Araç Köpük Pompası 2 Litre 399 TL
- Space24 Araç İçi Bardak Tutucu 79 TL
- Space24 Ayak Basınçlı Hava Pompası 229 TL
- Space24 Araç İçi Düzenleyici 229 TL
- Space24 Araç İçi Gözlük Tutucu 129 TL
- Space24 Araç Koltuk Kenarı Tamamlayıcı 229 TL
- Space24 Araç İçi Çöp Kutusu 129 TL
- Champions Motor Görünümlü Çocuk Bisiklet 16 Jant 5.499 TL
- Venti 20 Jant Bisiklet 4.990 TL
- Kapı Sinekliği Mıknatıslı Cırt Bantlı 179 TL
- Tek Kanat Sineklik 75x125 cm 69 TL
- Çift Kanat Sineklik 130x150 cm 79 TL
- Fiyonklu Elbiseli Bebek 399 TL
- Türkiye İş Bankası Hikaye Kitapları 45 TL
- Eolo Hareketli Sürgülü Kitaplar 99 TL
- 0-6 Yaş Eğlenceli Gözler Boyama Kitapları 55 TL
- Elena Pelüş Tavşan Lily 499 TL
- Yumurta Saklama Kabı 59 TL
- Okyanus Home Dolap İçi Raf 109 TL
- Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 39 TL
- Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 29 TL
- Pazar Arabası 529 TL
- Ayarlanabilir Çekmece İçi Organizer Set 119 TL
- Kare Badya 79 TL
- Kesme Panosu 85 TL
- Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 85 TL
- Çelik Derin Tencere 849 TL
- Chefs Tek Fiyat Kurban Bıçak Çeşitleri 129 TL
- Chefs Şef Bıçağı 30 cm 139 TL
- Chefs Çelik Satır 36,5 cm 449 TL
- Et Döveceği 279 TL
- Taşıma Sepeti 269 TL
- Chefs Tava 299 TL
- Chefs Wok Tava 389 TL
- Çelik Karnıyarık Tencere 849 TL
- Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.350 TL
- Çiğ Köfte Tepsisi 38 cm 189 TL
- Krom Sini 50 cm 149 TL
- Ahşap Kapaklı Gravürlü Baharatlık 130 ml 35 TL
- Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 0,8 Litre 59 TL
- Gravürlü Ayaklı Kurabiyelik 1,35 Litre 85 TL
- Paşabahçe Tokio Kase 18 cm 79 TL
