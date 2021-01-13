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Yaşam Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur?
Yaşam

Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur?

Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur? Yeni yıla girilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin celp tarihleri de belli olacak. Açıklamalar üzerine askerliğe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Birçok asker adayı, kütük kaydına göre askerlik yerinin nasıl belli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:50:00 -
Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin celp tarihleri 2021 yılı ile birlikte duyurulacak. Yapılan açıklamaların ardından askerliğe ilişkin araştırmalar hız kazandı. Her dönem belirli sayılarda asker alımı yapılırken adaylar ise askerlik yerlerini nasıl öğreneceğini araştırıyor. Son zamanlarda birçok asker adayı tarafından ikamet ettikleri ve kütüklerinin olduğu bölgeye göre sorgulama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Kütük kaydına göre askerlik yeri nasıl belli olur?

TSK konuya ilişkin eğitim birliklerinde acemi eğitimine devam eden erbaş ve erlerin kadro birliklerine dağıtımları; birlik, karargâh ve kurumların erbaş ve er kadro ihtiyacı, sağlık ve tahsil durumları, yetişmiş oldukları branş, ikamet ettikleri ve nüfusa kayıtlı oldukları iller ile mevzuat kapsamındaki durumlarında dikkate alınarak hiçbir müdahale olmaksızın bilgisayar ortamında gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda TSK açıklamasında, erbaş ve erlerin nüfusa kayıtlı oldukları ve kendileri ile ailelerinin daimi ikamet ettikleri il sınırları içindeki birlik, karargâh ve kurumlara tertip edilmeyeceğini de belirtti.

Bu durumda TSK’nın açıklamasında asker adaylarının kütüğe kayıtlı oldukları illerde askerlik yapamayacakları ifade edilmektedir. Menis sistemi üzerinde yaşanan hatalar ile ikametin olduğu illere askerlik çıkabilir açıklaması da yapılırken bu olayın nadiren yaşanacağı da bildirildi.

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