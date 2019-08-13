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Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı- Şeytan taşlamanın ardından yürüyerek ya da taksilerle Mescid-i Haram bölgesine geçen hacılar, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor

13 Ağustos 2019 Salı 12:48
Kutsal topraklarda hac coşkusu

MEKKE (AA) - Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşladı.

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran, buradan da yürüyerek Cemerat'a geçen ve "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan Müslümanlar hacı olmuştu.

Kutsal topraklarda bulunan ve 80 bini Türk kafilelerinden oluşan 3 milyon civarındaki hacı, bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise şeytan taşlamayı sürdürdü.

Otellerinden kafileler halinde Cemerat bölgesindeki şeytan taşlama alanına yürüyerek giden hacılar, görevlilerin yönlendirdiği bölgeden taşlama alanına geçti.

Hacılar, ikinci ve üçüncü gün Cemerat'ta sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taş attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması sürüyor.

- Cemerat'a kontrollü alınıyorlar

Önceki yıllarda yaşanan izdihamlar nedeniyle Cemerat'a kontrollü olarak yoğunluk oluşturulmadan alınan hacıların büyük bölümü, şeytan taşlamanın ardından yürüyerek ya da taksilerle Mescid-i Haram bölgesine geçiyor.

Burada Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden hacılar, kutsal topraklardaki son günlerinde ibadete devam ediyor.

Özellikle vakit namazlarında yoğunluk yaşanan Kabe'de yürüyemeyecek durumdaki hacılar ibadetlerini yakınları ya da görevliler eşliğinde tekerlekli sandalyeyle yapıyor.

Hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

- Kabe'ye vedaya hazırlanıyorlar

Önce Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kafileler halinde Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kutsal topraklara Medine'den giriş yapan bazı kafileler ise bu hafta Mekke'ye veda ederek, Cidde'den hava yoluyla memleketlerine dönecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kutsal topraklardan ayrılacak ilk kafilenin 17 Ağustos'ta Cidde'den İstanbul'a hareket edeceğini, son kafilenin ise 14 Eylül'de Medine'den İstanbul'a gideceğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:48
  1. HAC2019
  2. Hacı
  3. şeytan taşlama

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