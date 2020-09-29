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Aktüel Kutsal Emanetler'in gizli yolculuğu belgesel film oluyor
Aktüel

Kutsal Emanetler'in gizli yolculuğu belgesel film oluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:50:20 -
Kutsal Emanetler'in gizli yolculuğu belgesel film oluyor

İSTANBUL (AA) - 2. Dünya Savaşı sırasında, Kutsal Emanetler'in İstanbul’dan Anadolu’ya gizli bir operasyonla taşınma hikayesi, uzun metraj belgesel filme konu oldu.

Araştırma süreci tamamlanan ve çekimlerine yakın zamanda başlanacak olan "48 Vagon"un yönetmen koltuğunda Zehra Yılmaz oturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği filmin yapımcılığını ise Ümran Safter üstleniyor.

Yerli ve yabancı tarihçiler, sanat tarihçilerinin görüşlerine yer verilecek belgeselin İstanbul, Niğde, Adana, Ankara, Londra ve Paris’te çekilmesi planlanıyor.

Zeki İlker Görenel'in ortak yapımcısı olduğu "48 Vagon"un konusu şöyle:

"2. Dünya Savaşı'nın en sıcak günlerinde, 1942'de Hitler'in orduları Türkiye sınırına dayandığı zaman hükümet, İstanbul'un bombalanacağını tahmin eder. Bu nedenle de bir taraftan savunma hazırlıkları yapılırken bir taraftan da İstanbul'daki saraylarda ve müzelerde bulunan tarihi hazinelerin zarar görmemesi için önlem alınır. Bu hazinelerin Alman uçaklarının menzili dışında kalan bölgelerdeki emniyetli binalara yerleştirilmesine karar verilir. Aralarında padişahların tahtları, mücevherleri, kutsal emanetleri, Hazreti Muhammed'in sancağı, kılıcı, Hırka-i Saadet'i, Hazreti Osman'ın kanlı Kur'an-ı Kerim'i, Atatürk'ün Samsun'da çıktığı tahta iskelenin de bulunduğu önemli eserler, 48 vagona yerleştirilerek İstanbul’dan Niğde'ye gönderilir. Eserlerin yerleştirildiği tarihi binaların etrafına nöbetçi askerler koyulurken, kimse içeri alınmaz ve konudan kimseye bahsedilmez. Ayrıca eserlerin koruması için Topkapı Sarayı İkinci Müdürü Lütfü Turanbek başkanlığında 30 görevli de aileleriyle birlikte 4 yıl boyunca Niğde’de kalır."

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