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Kobi KUTO Yönetimi, başkonsolos ile görüştü
Kobi

KUTO Yönetimi, başkonsolos ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:55:00 -
KUTO Yönetimi, başkonsolos ile görüştü

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Yunanistan İzmir Başkonsolosu ile görüştü.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kuşadası’nın ticari potansiyeli ve turizm imkanlarıyla ilgili Yunanistan İzmir Başkonsolosu Konstas’a bilgi veren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, aynı zamanda vize randevularındaki sorunları dile getirdi ve iş insanlarının vize başvurularında ve değerlendirme süreçlerinde uzun ve zorlayıcı durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sorunun çözülmesinin iyi olacağını söyledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas’ın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve son derece sıcak geçen ziyarette, birbirine yakın iki yakanın ticari bağlantıların arttırılmasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimi tarafından, Başkonsolos Konstas’a Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi.

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