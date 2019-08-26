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Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu

Bugün, Anadolu'yu Türklerin ebedi yurdu haline getiren Malazgirt Zaferinin 948'inci yıl dönümü.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
Kutlu zaferin 948. yılı coşkusu

 Harun Sekmen  İstanbul 

Bugün Müslüman Türk milletinin küffar önünde eğilmeyeceğinin ezeli ve ebedi sembolü olan Malazgirt Savaşının 948. sene-i devriyesi. Şehadete susamış bir avuç serdengeçtinin, döneminin en kudretli ordusunu darmadağın etiği ve Allah’ın kelamını Anadolu içlerine yaymaya başladığı kutlu günün yıl dönümü tarihimizin ihtişamının da kudretli bir nişanesi. Sultan Alparslan liderliğindeki Türk ordusu ile Bizans İmparatoru 4. Romen Diyojen arasında Muş’a sınırları içerisindeki Malazgirt Ovası’nda meydana gelen savaş dünya tarihinin de seyrini değiştirdi. Savaş sonrası ağır bir yenilgi alan Bizans o günden sonra bir daha toparlanamadı. Beşeriyet tarihinin üzerine kara bir yılan gibi çöreklenen Bizans’a son darbeyi ise yine bir Türk hükümdarı olan Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında İstanbul’u fethederek indirdi. Malazgirt zaferi sonrası Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu ve kıyamete kadar da öyle kalacağının destansı bir sembolü oldu.

-Van’ın Erciş ilçesinden 90 kişilik ekiple Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Kırgız Türkleri, yöresel yemekleri, kıl çadırları, renkli kıyafetleri ve geleneksel ata sporlarıyla Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamalarına renk katıyor. Kırgız Türklerinin geleneksel düğünleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
  1. Van
  2. Muş
  3. İstanbul
  4. Bitlis
  5. Müslüman Türk milleti
  6. Malazgirt Savaşı
  7. Malazgirt Savaşının 948. sene-i devriyesi
  8. Türk ordusu
  9. Bizans İmparatoru 4. Romen Diyojen
  10. Malazgirt Ovası
  11. Bizans
  12. Fatih Sultan Mehmet Han
  13. Malazgirt zaferi
  14. Anadolu
  15. Sultan Alparslan
  16. Kırgız Türkleri
  17. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü

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