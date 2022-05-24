'Kutlu Sefer: Mavi Marmara' paneli düzenlendi

İstanbul'da "Kutlu Sefer: Mavi Marmara" başlıklı panel gerçekleştirildi. Dört ayrı STK'nın bir araya gelerek, Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenlediği panel, "Sinyal" kısa filminin gösterimi ile Dijital Hafıza Merkezinin tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı.

Panelin açılışında konuşan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu, dünyada insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği bölgelerin başında Orta Doğu coğrafyasının geldiğini söyledi.

Orta Doğu'da milyonlarca insanın yaşama hakkının gasbedildiğini, binlerce kişinin de haksız, hukuksuz şekilde hapishanelerde tutulduğunu anlatan Uslu, "Ne yazık ki kaosa sürüklenen Suriye ve Irak'ta olduğu gibi Filistin'de de onlarca yıldır, belki bir asra yakın dönemdir bütün dünya bu hak ihlallerine gözünü kapatmaktadır." dedi.

Uslu, Gazze Özgürlük Fiilosu'nun tüm dünyanın seyirci kaldığı zulmü ve haksızlığı kamuoyuna duyurmak için yola çıktığını belirterek, "Bu kutlu seferin gemilerinden Mavi Marmara, hukuksuz ve gayriinsani ablukayı kırmak için 31 Mayıs günü yola çıktı. Fakat uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramıştı. Ne yazık ki bu saldırıda 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti." diye konuştu.

Ümit Sönmez'in moderatörlüğünü yaptığı "Evrensel Vicdanın Sesi Olmak: İnsani Krizlerin Dünyaya Yansıması" oturumunda konuşan gazeteci Metin Mutanoğlu, 30 yıldır takip ettiği Filistin meselesinin yeni olmadığını söyledi.

Siyonist rejimin, gayri insani ekonomik ambargoyla Filistinlileri pes ettirmeye çalıştığını ifade eden Mutanoğlu, dünyanın yaşananlara sessiz kaldığını dile getirdi.

Mavi Marmara gemisinde bulunan gazeteci Sümeyye Ertekin Yıldız da yola çıkarken basın mensuplarının önemli bir yolculuğa çıktığının farkında olduğunu söyledi.

Filonun önemli bir tecrübe olduğunu kaydeden Yıldız, "Bir tarihe tanıklık olduğunun farkındaydık. Dünyanın birçok yerinde gazeteciler vardı. Sırayla canlı yayınlara çıkıp saat başı gemide olanları aktardık. Mavi Marmara'nın görevi, Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaktı. Mavi Marmara hedefe ulaşmış oldu ve insanlarda bir bilinç oluştu. Mavi Marmara'dan sonra Kudüs bilinci de oluştu. Bu anlamda başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Abdülhamit Hacıhasanoğlu ise Mavi Marmara gemisindeki katılımcılara internet sağladıklarını belirterek, "Çünkü gemide birçok ülkeden farklı basın mensupları vardı. Onların yapacakları haberlere, görüntülere altyapı sağladık. israil'in saldırgan, vahşi yüzü dünyaya ilan edildi. Bu ekibin içerisinde olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Panelin ardından katılımcılara plaket takdim edildi.