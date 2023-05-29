Kutlu fethin 570. yılı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Hilalin haça karşı üstünlüğünün ezeli ve ebedi sembolü olan ve İstanbul’un, Bizans’ın elinden alınarak, İslam beldesi olmasının yolunu açan büyük fetih 570. yılında coşkuyla kutlanırken, Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han da dualarla yâd ediliyor.

Aşılmaz denilen surları aşan Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Tarih boyunca 29 kez kuşatılan, fakat hiçbirinde alınmayan lakin ilahi bir tevafukun eseri olarak 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet Han’ın önderliğinde ‘müjdelenmiş’ askerler tarafından fethedilen ve yeniden imar edilen İstanbul’un, Müslüman Türk’ün toprağı olmasının 570. yılı kutlu olsun. Haçlı Batı’nın yüreğinde bir hançer gibi saplı kalan İstanbul’un Fethi orta çağın kapanıp yeni çağın açılmasına vesile oldu.

Bu yönüyle tarihte ilk defa bir fetih, çok uzun süren bir çağın da kapanmasını sağladı. İstanbul’un Fethi Batı’da infiale neden olurken, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan bir İslam coğrafyasında coşkuya neden olmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO