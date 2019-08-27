0553 313 94 23

Kütahya’ya Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı

Kütahyalı Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından tasarlanan ’Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı’, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası’nda Kütahya Belediyesi’nin önüne dikilmeye başlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:38
Kütahya’ya Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı

Kütahyalı Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy tarafından tasarlanan ’Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı’, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haftası’nda Kütahya Belediyesi’nin önüne dikilmeye başlandı.


Kütahya’nın Kuruluştan Kurtuluşa süreci içindeki tarihsel önemi düşünülerek tasarlanan anıtın tamamı Kütahyalı sanatçı Mustafa Kemal Altınsoy tarafından hayata geçirildi.


Kuruluştan Kurtuluşa Anıtının dikilme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Heykeltraş Mustafa Kemal Altınsoy’a teşekkür ederek, Kütahya Belediyesinin önüne dikilen Kuruluştan Kurtuluşa Anıtı’nın Kütahya’nın sembollerinden biri olacağını ifade etti.


Anıt üzerindeki ve kaide üzerindeki figürlerin uyumu ve kişilerin benzerlikleri titiz bir çalışma neticesinde konunun uzmanları olan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve akademisyenlerinden oluşan bir onaylama kurulu oluşturularak ve bu kurulun onayı alınarak, asıllarına uygun olarak tamamlandı. (EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:38
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
    1. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    2. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    3. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    4. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    5. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    6. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    7. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    8. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    9. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    11. Voleybolda fikstür çekildi
    12. Eşini sokak ortasında boğazından..
    13. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    14. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    15. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    16. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    17. Kaymakam Pişkin, halk günü toplantısı..
    18. Hafter'in komutanından BAE itirafı
    19. (Özel) Binali Yıldırım kendi..
    20. İBB anlaşmalı olduğu hangi vakıflarla..
    21. Antalya Interfresh Eurasia Fuarının..
    22. GÜNCELLEME - Öğretmen, öğrenci..
    23. Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan..
    24. Turgutlu Belediyesinden Yukarı..
    25. Okul alışverişinde uygun fiyata..
    26. 9 Filistinli açlık grevinde!
    27. Freni boşalan kamyon bir beyaz eşya..
    28. Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca..
    29. Başantrenör Nenad Markovic, kamp..
    30. Talas’ta 12 Eylül’ün izleri siliniyor
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’