Kütahya'nın "efsane" yılkı atlarını motokrosçular kask kamerasıyla görüntüledi

KÜTAHYA (AA) - ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasındaki ormanlık alanda yaşayan ve görüntülenmesi çok zor olan yılkı atları, motokros sporcularının kask kameralarına yansıdı.



Yaylacık Ormanı'na giden motokros sporcuları İhsan Özyurt ve Engin Göktepe, yılkı atı sürüsüne rastladı.

Motosikletlerin önünden sürü halinde bir süre giden atlar, daha sonra gözden kayboldu.

Kask kamerası görüntülerinde, motokrosçuların atları ilk kez görmekten duydukları heyecan dikkati çekti.

Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ormana birçok kez gelmesine rağmen yılkı atlarıyla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Bölgede geçmişte Osmanlı Devleti'ne at yetiştirildiğine dair bilgiler olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Bu bölge aynı zamanda motokros için güzel bir parkur. Arkadaşımla Yaylacık'a krosa çıktık. İşte bu sürüşte efsane yılkı atlarıyla karşılaştım ve onları kaydetme imkanı buldum. Bugüne kadar kurt, tavşan, ayı gibi yaban hayvanlarıyla karşılaştık ancak bu at sürüsü muhteşemdi. Ürkütmemeye, rahatsız etmemeye çalışarak bir süre takip ettik. Rüya gibiydi. Çok güzeldiler."

- İlk kez 7 yıl önce görüntülenmişlerdi

Engin Göktepe de daha önce yılkı atlarını bulmak için bölgeye gittiklerini ancak karşılaşamadıklarını anlattı.



Sürüyü görünce heyecanlandıklarını anlatan Göktepe, "Bu atların o sırtlarının parlayışı, bakımlılıkları, yelelerinin dizlerine kadar inişi insanı etkiliyor." dedi.

Yaylacık Ormanı'nda ilk kez 2013 yılında görüntülenen hayvanların, halk arasında, Osmanlı'nın son dönemlerinde bölgede kurulan tımarlı sipahilere ve saraya at yetiştiren çiftliklerden bırakılan atlardan ürediğine inanılıyor.

Sayıları bilinmeyen yılkı atları, ender görülmelerinden dolayı halk arasında "efsane" gibi anlatılıyor.

Uzmanlar, bir bozkır hayvanı olarak bilinen bu atların, ormanda yaşam mücadelesinden galip çıkmalarını, çok güçlü bir soydan gelmelerine bağlıyor.