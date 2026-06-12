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Kültür - Sanat Kütahyalı öğretmenler İtalya'da
Kültür - Sanat

Kütahyalı öğretmenler İtalya'da

Yeniakit Publisher
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Kütahyalı öğretmenler İtalya'da

Kütahya'da Hande Gül Anaokulu ve Nesrin Güral Anaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ve Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla yürütülen Erasmus+ KA121 projesi çerçevesinde İtalya'da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamladı.

Kütahya'da Hande Gül Anaokulu ve Nesrin Güral Anaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ve Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla yürütülen Erasmus+ KA121 projesi çerçevesinde İtalya'da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamladı.

Proje kapsamında her iki okulun okul öncesi eğitim kadrosu, İtalya'nın Torino kentine bağlı Pinerolo bölgesine giderek doğayla iç içe bir eğitim sunan "Gli Gnomi Dei Kiwi" isimli okulda çalışma ziyaretinde bulundu. Kütahyalı öğretmenler bu program sayesinde; orman okulu konsepti, Montessori eğitim modelleri, interaktif kitap okuma etkinlikleri ve sınıf yönetimi teknikleri gibi modern eğitim yaklaşımlarını yerinde gözlemleme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Hande Gül Anaokulu Müdürü Nimet Uzan, yürütülen projenin okulların kurumsal uluslararasılaşma hedefleri ve eğitim kalitesi açısından adeta bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Uzan, İtalya'daki çalışmalardan elde ettikleri küresel vizyonu ve keşfederek öğrenme yöntemlerini vakit kaybetmeden kendi sınıflarına entegre etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ivme kazandıran ve kültürlerarası etkileşime zemin hazırlayan bu tür uluslararası iş birliklerinin ilerleyen süreçte de devam edeceği öğrenilirken, İtalya temasları sonucunda elde edilen proje çıktılarının her iki okulda da hızla uygulamaya geçirileceği kaydedildi.

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