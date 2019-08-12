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Kütahya’daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:38
Kütahya’daki orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.


Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 10 arazöz gönderildi. 3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise ‘acil’ koduyla göreve çağrıldı.


Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz yönde etkilerken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:38
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