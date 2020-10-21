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Aktüel Kütahya'da yol işçilerini darbettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kütahya'da yol işçilerini darbettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

Aslanapa ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 6 işçi hastanede tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:06:39 -
Kütahya'da yol işçilerini darbettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yolda asfalt çalışması yapan İl Özel İdaresi işçilerini darbettikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Çamırdık ve Örenköy arasındaki 7 köyü ilçe merkezine bağlayan grup yolunu sıcak asfalt çalışması nedeniyle kapatarak, geçişleri servis yoluna yönlendirdi.

Bölgeye gelen 2 otomobildeki kişiler, yolun trafiğe açılmasını istedi. İşçiler ise servis yolundan gitmeleri gerektiğini söyledi.

İşçilerin zanlılar tarafından darbedildiği öne sürülen bölgeye, ihbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 işçi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler S.A, A.G, R.K, M.G, İ.G, A.K, F.A. ve H.A. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AA muhabirine, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Yılmaz, "Orada işçilerimiz devlet adına görev yapıyor. Vatandaşlarımızın köylerine rahat ve güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak için yolda sıcak asfalt çalışması yaparken işçilerimize saldırılmasını kınıyorum." diye konuştu.


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