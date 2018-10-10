Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltında

Kütahya'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bazı evlerde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen üç adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait evlerde ve bir araçta yapılan aramada yaklaşık 20 gram metanfetamin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, Ş.Y, eşi Ş.Y, oğlu E.Y. ile akrabası E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü tutuklandı, Ş.Y. adlı kadın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.