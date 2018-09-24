Kütahya'da toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Kütahya'da bulunan Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri çevre halkı arasında tedirginlik yarattı.24 Eylül 2018 Pazartesi 18:08
Kütahya Merkeze bağlı Sofça Köyü yakınlarındaki barajda yüzlerce ölü balık ve kereviz kıyıya vurdu. Sofça köyü sakinleri, yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ise baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattıkları öğrenildi.
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