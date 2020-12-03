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Aktüel Kütahya'da tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:21:10 -
Kütahya'da tefecilik iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihtiyacı olan kişilere para vererek yüksek oranda aylık faiz uygulayıp "tefecilik" suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik yaklaşık bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, S.U, M.A, Ş.A, H.Y, Ç.A, I.Ş, H.Ö. ve M.L. gözaltına alındı.

Zanlıların mağdur ettikleri kişilerin, ağırlıklı olarak emekli ve kamu görevlisi gibi sabit gelirliler olduğu öğrenildi.

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