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Aktüel Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:31:53 -
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 33 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuhören köyünde ikamet eden H.Y'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için ilçeye gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, köy çıkışında durdurduğu ilçe minibüsündeki H.Y'nin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke, 3 yüzük, 1 bileklik, 1 ok ucu, 2 halkalı şekilli küpe, 4 metal obje ele geçirildi.

Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli H.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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