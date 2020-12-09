  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:22:22 -
Kütahya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki ürettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 12 litre rakı, 9 litre votka, 2,5 litre viski, sahte içki üretiminde kullanılan 16 litre etil alkol, 3,25 litre alkol aroması, 2,5 litre tonik, 8 alkol ölçüm tüpü, 9 alkol ölçer, alkolmetre ve ruhsatsız iki av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.T, H.K. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler
Dünya

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi habercilik ilkelerini çiğnedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay