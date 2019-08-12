Kütahya'da orman yangını Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda helikopter ve arazözle müdahale ediliyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Şenlik köyü Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi. Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Bu arada bölgeden yükselen duman Kütahya kent merkezinden de görülüyor.



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