  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Yerel Kütahya'da motosikletli saldırgan iki genci bıçakla yaraladı
Yerel

Kütahya'da motosikletli saldırgan iki genci bıçakla yaraladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kütahya’da sokak ortasında motosikletli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan iki genç yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda iki genç yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde iki gencin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Biri bacağından, diğeri ise karın bölgesinden bıçakla yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İddiaya göre iki genç, tanımadıkları motosikletli bir kişi tarafından bıçaklandı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, saldırının ardından motosikletle kaçan ve plakası tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23