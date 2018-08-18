THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Kütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da sürücünün karayolunda dönüş yapacağı kavşağı geçmesi üzerine geri geri giden otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:25
Kütahya'da geri gelen otomobile TIR çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 1'inci kilometresinde Ana Sultan Mesire Yeri'nin girişindeki kavşakta meydana geldi. Dönmek istediği kavşağı geçen sürücü, 43 NA 663 plakalı otomobille geri geri gitmeye başladı. Otomobile, İstanbul'dan Burdur'a sebze taşıyan Mustafa Barış yönetimindeki 07 OF 549 plakalı TIR çarptı. Çarpışmayla birlikte otomobil savrularak şarampole düşerken, TIR da refüje çıktı.

Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücü ile aynı araçtaki bir kadın olay yerinde öldü, 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan itfaiye ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılıp ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:25
  1. Kütahya
  2. İstanbul
  3. Burdur
  4. Afyon
  5. kütahya
  6. kaza
  7. bayram

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağdı
    1. Fenerbahçe maçında kriz!..
    2. Merkel ve Putin'den ortak "Suriye"..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı..
    4. Angela Merkel: İdlib ve çevresinde..
    5. ABD ihanetle suçladı: Sırtımızdan..
    6. Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik..
    7. Mardin'de trafik kazası: 1 kişi..
    8. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 kişi..
    9. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!
    10. Canan Karatay: İstediğiniz kadar..
    11. Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik..
    12. Skandal karar! Müslümanlara..
    13. Kapıkule'de 12 kilometrelik TIR kuyruğu
    14. Emre: "F.Bahçe çok büyük kulüp ama..."
    15. Sivas'ta otobüste kalp pili duran..
    16. Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    17. Elektrik akımına kapılan 1 kişi..
    18. ABD bankaları Türk hackerlerın..
    19. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    20. Kütahya'da geri gelen otomobile TIR..
    ABD'den Türkiye açıklaması: 3 gün içinde...
    ABD'den Türkiye açıklaması: 3 gün içinde...
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim