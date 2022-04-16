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Aktüel Kütahya'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kütahya'da feci kaza: Yaralılar var

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:25:00 -
Kütahya'da feci kaza: Yaralılar var

İsmail Doğan idaresindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Gediz kara yolu Eskigediz beldesi yakınında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Emine Doğan, Mert, Filiz, Beren Zümra, Tufenur ve Enes Tomata sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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