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Yerel

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 07:14:00 -
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ali Osman Özdemir (77) yönetimindeki 43 KD 200 plakalı otomobil, Simav-İzmir kara yolu Boğazköy yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücünün eşi Asiye Özdemir (77), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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