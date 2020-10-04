  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü
Aktüel

Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:23:53 -
Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

Uluoymak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Şermin Günay, alevleri söndürmeye çalıştığı sırada oğlu Yakup Sabri Günay (4) yoğun duman arasında kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin ve yoğun dumanın olduğu daireye giren emniyet güçleri, Şermin Günay ile yan dairedeki yaşlı çifti kurtardı ancak çocuğa ulaşılamadı.

Kısa sürede olay yerine gelen Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Daha sonra evde yapılan incelemede bir koltuğun altında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç olay yerinde incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar
Dünya

'Roketler ülkemize düşüyor' Savaşan iki ülkeyi uyardılar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan savaşında ülkelerine roket ve havan toplarının düştüğünü belirter..
Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Dünya

Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbay..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay