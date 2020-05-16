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Kütahya’da ev yangını

Kütahya’da tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:02:26 -
Kütahya’da ev yangını

Kütahya’da tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yoncalı Mahallesi’nde Mehmet Tütüncü’ye ait evde yangın çıktı.Dumanları fark eden evdeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.


İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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