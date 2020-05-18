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Kütahya'da dernek binasında kumar oynayan 16 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:44:03 -
Kütahya'da dernek binasında kumar oynayan 16 kişiye "sosyal mesafe" cezası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir dernek binasında kumar oynayanların da bulunduğu 16 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişinin bulunduğu adreste 9 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar masasında zarlar, pullar ve 25 bin 650 lira ile 200 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kendi aralarında haberleştiği iki telsiz de bulundu.

Operasyon esnasında binada bulunan 16 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Ayrıca bu kişilerden 9'una kumar oynamaktan, 4'üne de kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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