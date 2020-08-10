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Aktüel

Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:23:59 -
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karbasan köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Hisarcık Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbasan köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılması kararı alınmıştır."

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