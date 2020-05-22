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Kütahya’da bayram alışverişi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, Kütahya’nın uğrak yerlerinden biri Saman Pazarı ve Sevgi Yolu’na gelerek eksiklerini giderdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:39:56 -
Kütahya’da bayram alışverişi

Ramazan Bayramı öncesinde bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, Kütahya’nın uğrak yerlerinden biri Saman Pazarı ve Sevgi Yolu’na gelerek eksiklerini giderdiler.


Korona virüs ’Covid-19) salgını sebebiyle 23 Mayıs 00.00’da başlayacak ve 26 Mayıs 00.00’da sona erecek olan kısıtlama öncesi bayramı evlerinde geçirecek olan Kütahyalı vatandaşlar, şehir merkezine gelerek alışverişlerini yaptı.


Ramazan Bayramı nedeniyle tezgahları, bayramlık şeker ve lokumlar süslüyor. Saman Pazarı’nda kurulan tezgahlarda kilosu 5 ile 10 lira arası satılan şekerlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Balıklı Mahallesi’ndeki İşporta Pazarı’nda ise her zamanki bayram yoğunluğu bu sene yaşanmıyor.


Bayram alışverişinde çocuklar için şeker aldığını dile getiren Ali Yenel, “Kimsenin geleceği yok ama kendimize kahve aldık. Çoluk çocuk, torunları göremeyeceğiz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Eski bayram alışverişleri yok. Buruk geçiyor. Dayanacağız artık” diye konuştu.

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