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Aktüel Kütahya'da arazi kavgasında işlenen cinayetin zanlıları tutuklandı
Aktüel

Kütahya'da arazi kavgasında işlenen cinayetin zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:54:28 -
Kütahya'da arazi kavgasında işlenen cinayetin zanlıları tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haydarlar köyü Kayacık mevkisindeki tarlada dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları akrabaları Ahmet Ersöz'ü (44) tabancayla öldürdükleri, Muharrem Karateke'yi (39) de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Halit (38) ve Alparslan Ersöz'ün (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Alparslan Ersöz'ün, ifadesinde, babasından kalma tabancayla olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Karateke ise Halit Ersöz'ün, yeğeni Alparslan'ı azmettirdiğini öne sürdü.


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