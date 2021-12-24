Kütahya’da "Altın Gençlik Ödülleri" sahiplerini buldu

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Merkezi’nin, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği "Altın Gençlik Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kütahya Altın Gençlik Ödül törenini açılışı konuşmasını yapan Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer, Kütahya’da öğrenim gören öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanında belirledikleri amaç doğrultusunda bir araya gelerek üniversite bünyesinde resmi topluluk haline geldiklerini ve Kütahya adına fikir ve proje ürettiklerini ifade etti.



Dinçer, “Kütahya’nın gençleşerek hedeflerine emin adımlarla koşmasını hedefliyoruz. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı bir gençliğin inşası için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana için Altın Koza ne ise, Antalya için Altın Portakal ne ifade ediyorsa Kütahya’mız için de Altın Gençlik Ödülleri aynı anlama gelmektedir” dedi.



Kütahya Altın Gençlik Ödüllerinin düzenlenmesine destek veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve KDPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve ödül gecesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Gençlik Meclisi Başkanı Dinçer, Gençlik Merkezi olarak çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini söyledi.



Program, Dinçer’in açılış konuşmasının ardından ödül töreni ile devam etti. Törende Onur Ödülü alan ve kısa bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, gençlik konseylerinin yaptığı çalışmaların belediye ve üniversite tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik Meclisi Başkanı Alparslan Dinçer’e ve yönetimine teşekkür eden Vali Çelik, “Topluluk olmak, bir arada olmak, bir amacın peşinde koşmak çok değerli. Topluluk üyelerinin tamamının bir araya gelebilme ruhunu, bir amacı belirleyip onun etrafında ortak hareket etme ruhunu taşıdıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.





"Kütahya ile bütünleştiğiniz yaşantınızı devam ettirmenizi arzu ediyorum"



Genç Dostu Ödülü verilen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2019 yılında başlattığımız Kütahya İkamet Kart Projemize destek vererek, Kütahya’yı komşu illerle rekabet edebilecek ortalama yaşa taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Bu şehir, 2018 verilerine göre bölgenin en yaşlı ili olduğu için yıllarca yatırımcı bulmakta zorlandı. 2019 yılında 10 bine yakın öğrencimizin projemize paydaş olup destek vermesiyle birlikte, bu kötü unvanı geride bıraktık” ifadelerini kullandı.



Komşu illerle ortalama yaş seviyesi olarak aynı seviyeye gelindiğini ifade eden Başkan Işık, yatırımcılar açısından risk olarak görülen sürdürülebilir genç nüfus oranı riskinin de geride bırakıldığını ifade etti. Başkan Işık, “Bugün öğrenci olan gençlerin, yarın Kütahya’da birer çalışan, genç girişimci ve iş insanı olarak Kütahya’da kalmanızı, Kütahya ile bütünleştiğiniz yaşantınızı devam ettirmenizi arzu ediyorum” dedi.



Emeği geçen herekse teşekkür eden Başkan Işık, ödül alan topluluk başkanları ve üye öğrencilerini tebrik etti.



Yılın akademisyeni ödülünü alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Dumlupınar Üniversitesinin son iki yılda önemli ilerleme gösterdiğini ifade etti. Rektör Uysal; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrenci merkezli bir üniversitedir. Yeni müracaatlarla birlikte 100’ün üzerinde öğrenci topluluğumuz var. Öğrenci topluluklarını teşvik ediyoruz. Ödül alan topluluklarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.