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Aktüel

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:29:05 -
Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.


Büyüksaka köyünde oturan Mustafa Küçükmemiş, sürüsünü meradan eve getirdiği sırada fırtına nedeniyle kopan elektik telleri hayvanların üzerine düştü. Kopan teller, sürüdeki 6 küçükbaş hayvan ile bir çoban köpeğinin akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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